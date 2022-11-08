Сказалась специфика выполняемых заказов.

Как известно, в сегменте смартфонов и персональных компьютеров спрос на полупроводниковые компоненты к осени этого года заметно снизился, а компания Texas Instruments даже обнаружила снижение спроса на компоненты для промышленного оборудования. При этом, как сообщает сайт DigiTimes, тайваньский контрактный производитель чипов UMC заявил, что начавшиеся отмены заказов со стороны клиентов на данный момент не особо подорвали выручку компании.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Не исключено, что UMC пока работает в рыночной нише, в большей степени влияющей на поставки чипов для автомобильного сегмента, в котором дефицит компонентов и не думает ослабевать. Компания специализируется на сегменте зрелой литографии, а его интересы в период пандемии обслуживались по остаточному принципу. Спрос на этом направлении может по-прежнему превышать предложение, и даже если какие-то заказы выпадают, их место могут занять квоты для других клиентов UMC.