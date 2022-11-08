В этом году компания сможет реализовать на 2 млн меньше консолей, чем рассчитывала.

Понятие дефицита компонентов планомерно исчезает из повестки дня, но некоторые компании продолжают на него жаловаться. По крайней мере, как поясняет Bloomberg, в минувшем квартале Nintendo объяснила снижение объёмов продаж игровых консолей Switch именно сохранением дефицита компонентов. Даже по итогам всего фискального года, который завершится в марте 2023 года, Nintendo теперь рассчитывает продать 19 млн консолей вместо ранее заложенного в прогноз 21 млн штук.

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Источник изображения: Nintendo

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При этом руководство Nintendo полно уверенности, что представленная пять лет назад консоль Switch пользуется стабильно высоким спросом. Сентябрьский выход игры Splatoon 3 подогрел продажи самой консоли, схожего эффекта эксперты ожидают от намеченного на следующую пятницу дебюта новой игры серии Pokemon. Ослабевшая до рекордного за 30 лет уровня японская иена создала выгодные для бизнеса Nintendo условия, поскольку 80 % выручки она получает за пределами Страны восходящего солнца, а основную часть затрат на разработку игр несёт в национальной валюте. На этом фоне годовой прогноз по чистой прибыли был увеличен на 18% до $2,7 млрд.