По информации Nikkei Asian Review, корпорация Sony со следующего года начнёт переход на использование упаковочных материалов, не содержащих пластика и пригодных для вторичной переработки. С марта следующего года на такой тип упаковки начнут переходить устройства Sony массой не более 1 кг типа смартфонов, камер и различных компактных аксессуаров. Такая продукция в 2021 году формировала около 40% ассортимента этой марки.
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Sony начнёт использовать картонные коробки стороннего производства, а также будет разрабатывать альтернативные материалы собственными силами, используя бамбук и волокно из стебля сахарного тростника. Телевизоры марки пока будут полагаться на использование полистирольной пены, но Sony и в этом случае экспериментирует с созданием её замены на основе пористого материала из измельчённой бумаги. В 2021 году Sony отгрузила 440 000 тонн готовой продукции, из них 90 000 тонн пришлось на упаковку.