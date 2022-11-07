Технологии не только проникли в каждый дом, но и созданы для того, чтобы делать нашу жизнь проще, наполняя её новыми эмоциями. Но даже если вы привыкли к умным гаджетам, всегда есть место для чего-то нового. Многие наши читатели слышали о существовании электрических зубных щёток, но лишь единицы решились опробовать на себе удобство данной технологии. Стоит отметить, что многие из опасений не лишены смысла, вот только всё это не касается продвинутой Nandme NX8000 от Xiaomi, которая способна удивить даже самых требовательных фанатов высоких технологий.
Современные щётки используют ультразвук для повышения эффективности, но научиться обращаться с таким гаджетом непросто. Потребуется время, а в некоторых случаях не обходится без травм. Так, если у вас ослабленные или повреждённые дёсны, то сильный нажим и неправильный угол могут привести к печальным последствиям. С NX8000 ничего подобного не произойдёт, ведь щётка обладает продвинутой функцией, способной фиксировать силу нажима. Это значит, что щётка позволит избежать неприятных травм, делая процедуру очистки полости рта безопасной.
На самом деле это не всё, что может предложить NX8000. Например, после полной зарядки вы можете использовать щётку на протяжение 200 дней, не задумываясь о необходимости брать с собой в поездку дополнительные провода и кабели. Можно выбрать один из пяти режимов работы: для чувствительных зубов, ежедневная очистка, отбеливание, полировка и массаж. После очистки рекомендуется промыть поверхность под струёй воды, не опасаясь проникновения влаги в механизмы, поскольку устройство получило поддержку стандарта IXP7.
На выбор доступны два цвета: чёрный и белый. В комплекте идёт сразу 12 дополнительных насадок, которые рекомендуется менять каждые три месяца. Таким образом NX8000 будет служить вам на протяжение трёх лет, продолжая оставаться эффективной. Такая забота со стороны производителя позволяет не думать о поиске дополнительных аксессуаров, экономя ваш бюджет и время. Ультразвуковая вибрация на скорости до 41 000 оборота в минуту выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она действительно способствует очистке полости рта. Во-вторых, благодаря такой мощности зубная паста взбивается в пену, проникая в недоступные для щетинок участки. Ну а в результате никаких остатков пищи, которые приводят к развитию болезнетворных микробов, не будет.
Раз уж речь зашла о щетинках, то стоит отметить, что NX8000 не использует содержащих меди материалов. Доказано, что металлы приводят к постепенному накоплению ржавчины в виде микрогранул, наносящих вред ротовой полости. В производстве зубных щёток Nandme применяет щетинки DuPont. Они закруглённой формы, что позволяет обеспечить не только здоровье зубов, но и дёсен. Использовать NX8000 крайне просто, ведь щётка подскажет вам оптимальное время для смены области очистки. Помните, что стоматологи рекомендуем проводить процедуру 2 минуты 2 раза в день. Ну и будет нелишним напомнить, что в рамках большой распродажи Aliexpress 11.11 вы можете купить зубную щётку с большой скидкой. Кроме того, обязательно используйте купон «IWWJA3», который предназначен специально для наших читателей. Ну и дабы вы окончательно решились сделать верный выбор, к каждой Nandme NX8000 можно получить бесплатную зубную нить F88, которая стоит 13 долларов. Пожалуй, это одно из лучших предложений на рынке и точно лучшее в категории зубных щёток.