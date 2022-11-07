Ровно месяц назад власти США расширили правила экспортного контроля, в результате чего были ограничены поставки в Китай оборудования, необходимого для производства современных чипов, а ряд китайских компаний подверглись более сильному воздействию санкционных ограничений. Как отмечает DigiTimes, корпорации Microsoft и Dell уже обратились к своим поставщикам с рекомендацией перестроить цепочки снабжения таким образом, чтобы минимально зависеть от китайских компаний.
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По замыслу авторов инициативы, это позволит указанным производителям сохранить стабильность производства электронных устройств даже в условиях усиления антикитайских санкций со стороны США. Последние начали расширяться ещё при президенте Трампе, когда за счёт дополнительных пошлин на собранную в КНР электронику производители подталкивались к поиску альтернативных сборочных площадок. Примерно то же самое сейчас будет происходить в сфере поставки полупроводниковых компонентов, необходимых для производства электронных устройств.