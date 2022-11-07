Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставщикам компонентов для ПК рекомендовано готовиться к длительным санкциям против Китая
И искать источники компонентов за пределами страны.
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming дешевле 50 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке

Ровно месяц назад власти США расширили правила экспортного контроля, в результате чего были ограничены поставки в Китай оборудования, необходимого для производства современных чипов, а ряд китайских компаний подверглись более сильному воздействию санкционных ограничений. Как отмечает DigiTimes, корпорации Microsoft и Dell уже обратились к своим поставщикам с рекомендацией перестроить цепочки снабжения таким образом, чтобы минимально зависеть от китайских компаний.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

По замыслу авторов инициативы, это позволит указанным производителям сохранить стабильность производства электронных устройств даже в условиях усиления антикитайских санкций со стороны США. Последние начали расширяться ещё при президенте Трампе, когда за счёт дополнительных пошлин на собранную в КНР электронику производители подталкивались к поиску альтернативных сборочных площадок. Примерно то же самое сейчас будет происходить в сфере поставки полупроводниковых компонентов, необходимых для производства электронных устройств.

#китай #санкции #сша #торговая война
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Для Apple большей проблемой окажется снижение спроса в Китае, чем локдаун в Чжэнчжоу
Японские компании рассчитывают освоить 2-нм технологию ко второй половине десятилетия при поддержке США
Apple признала, что локдаун в Чжэнчжоу ограничит объёмы выпуска iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Куда переходить с Binance в случае закрытия биржи в России
25
У россиян появилась проблема с геолокацией по GPS, разберёмся в её причинах
98
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
38
США направили военные самолеты в сторону Ирана после данных о готовящемся нападении
13
Эффективность жидкостного охлаждения ОЗУ на примере EK-RAM Monarch и G.Skill F4-4000C14D-32GTZR
23
Массовые протесты в Иране - месть США за сотрудничество с Россией
41

Сейчас обсуждают

Леонид Здравствуйте
15:10
Ахах. Неплохо у тебя жопа горит от твоей нищеты, давай ещё. А мне больше и не надо памяти, чтобы вас здесь унижать.
Массовые протесты в Иране - месть США за сотрудничество с Россией
Михаил Невский
15:09
у меня такой )
200 000 рублей в месяц - средний желаемый доход россиян
Артём Николаев
15:09
Напоминает мосинку с тактическим обвесом.
800 танков Т-62 будут модернизированы и первые уже отправлены в зону СВО
Гоогле Гооглев
15:08
А что случилось?
В Киеве приступили к экстренным отключениям электроэнергии
Xmast
15:06
Заказов много делал в последнее время. Пока все в сроки укладывается. Нет такого чтобы превысили время доставки.
Россияне могут остаться без заказанных на Aliexpress новогодних подарков
Razg0n
15:06
Херня из под коня, где кастомная водянка?
Массовые протесты в Иране - месть США за сотрудничество с Россией
NEON_ft
15:04
После просера майнерастов эфирка никому не нужна) я вот раньше следил че как, а сейчас прочитал треть поста и бросил
Виталик Бутерин представил дорожную карту Эфира и назвал решения основных проблем сети Ethereum
izbolota
15:04
если купить 3090ти, то получится тоже что и 4080 только потребление электричества выше? или как? подскажите
NVIDIA RTX 4080 быстрее предыдущих флагманов, но существенно отстаёт от RTX 4090 в Geekbench
XAM
15:04
Только поди Т-62 это не танк первой линии, а мобильная огневая точка. Вкопают по башню и будет отстреливать свинорейховские шахид-мобили.
800 танков Т-62 будут модернизированы и первые уже отправлены в зону СВО
wolf338
15:04
Моя 3080ti быстрее rtx 4080))) https://browser.geekbench.com/v5/compute/5840528
NVIDIA RTX 4080 быстрее предыдущих флагманов, но существенно отстаёт от RTX 4090 в Geekbench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем