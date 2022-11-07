По информации Nikkei Asian Review, японские власти приняли поправки в бюджет текущего фискального года, который завершится в марте, выделив дополнительные средства на развитие национальной полупроводниковой отрасли. Крупные суммы предусмотрены на субсидирование строительства новых предприятий и модернизацию существующих, а также диверсификацию каналов поставок в страну необходимых материалов. Отдельно $2,4 млрд будут направлены на запуск исследовательского центра в Японии, который ко второй половине этого десятилетия позволит японским компаниям освоить выпуск 2-нм изделий.
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Пока известно, что научную поддержку данному исследовательскому центру обеспечат академические учреждения Японии, США и Европы, а вот перечень участвующих в его работе компаний пока не утверждён. Ожидается, что со стороны США принять участие в сотрудничестве с японскими партнёрами может корпорация IBM. Японские власти видят в рекордном обесценивании национальной валюты дополнительную возможность для привлечения инвестиций в национальную промышленность. Помимо полупроводников, будут активно субсидироваться производство тяговых аккумуляторов и сфера робототехники.