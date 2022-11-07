Ситуация на единственном предприятии Foxconn, где сейчас в массовых количествах выпускаются iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, продолжала ухудшаться из-за вводимых в Чжэнчжоу санитарных ограничений, поэтому компания Apple была вынуждена официально заявить, что не сможет в ближайшее время поставлять смартфоны этих моделей в достаточных для скорого удовлетворения спроса количествах. Сроки ожидания заказываемых сейчас в интернет-магазине Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max растягиваются до конца ноября или начала декабря.
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Предприятие Foxconn в Чжэнчжоу, где они сейчас производятся, работает в ограниченном режиме, сборка iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max продолжается силами сокращённого контингента рабочих, поскольку требования местных властей запрещают перемещение сотрудников за пределы территории предприятия в случае сохранения функционирования производства. Как скоро ограничительные меры будут сняты, не уточняется, но пока в конкретном районе Чжэнчжоу было запрещено передвижение частного транспорта по дорогам, исключение делается только для автомобилей аварийных и специальных служб, а также выполняющих логистическую функцию грузовиков.