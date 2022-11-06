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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессор Intel Core i9-13900KF помог россиянину отличиться в разгоне GeForce RTX 3070 Ti
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Эти длинные выходные начались для автора этих строк с получения сообщения от соотечественника с псевдонимом Traktor, который по традиции использовал каждую свободную минутку для продвижения по рейтингам профильного ресурса HWBot. На этот раз Алексею попал в руки долгожданный процессор Intel Core i9-13900KF, который пришлось испытывать в материнской плате ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 в сочетании с памятью типа DDR4, пусть и марки G.Skill Trident Z Royal.

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Источник изображения: Traktor, HWBot

Надо сказать, что отсутствие памяти типа DDR5 в составе тестовой системы ничуть не помешало российскому оверклокеру занять множество первых мест в модельном зачёте GeForce RTX 3070 Ti, которая по традиции была заимствована, а потому не подвергалась модификациям штатной системы воздушного охлаждения, а просто была разогнана до 2190/21000 МГц.

Источник изображения: Traktor, HWBot

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Зато центральный процессор при помощи водоблока и подключенного к нему «чиллера» смог выдать в ряде тестов частоту 6200 МГц при активности лишь малой части производительных ядер, либо частоты ниже 6.0 ГГц при активности всех ядер и потоков (8 + 16). Температура охлаждающей жидкости при этом опустилась до минус 5 градусов Цельсия. Следующим шагом Алексей принялся за эксперименты с видеокартой GeForce GTX 1660, и в этой категории он тоже выступил исключительно успешно.

#экстремальный разгон #raptor lake #geforce rtx 3070 ti #core i9-13900kf
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