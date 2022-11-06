Переговоры на эту тему уже ведутся.

Было бы ошибочно считать, что принятые месяц назад правила экспортного контроля США полностью перекрывают каналы поставок в Китай оборудования, необходимого для изготовления определённого ассортимента полупроводниковых компонентов. Как поясняет Nikkei Asian Review, японская Tokyo Electron в части ассортимента литографического оборудования контролирует от 40 до 90% мирового рынка, а потому для США важно консолидировать свои усилия с зарубежными партнёрами, чтобы добиться технологического ослабления КНР.

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Источник изображения: CNN

Самое интересное, что экспорт литографического оборудования для бюджета Японии за последние годы стал второй по значимости статьёй доходов, обойдя автомобильную и уступив только сталелитейной промышленности. До 4% всего японского экспорта обеспечивается именно поставками литографического оборудования за пределы страны, причём на Китай приходится четверть этого объёма. В таких условиях японским компаниям будет крайне сложно решиться на добровольный отказ от китайского рынка.

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Японские чиновники при этом выражают готовность принимать адекватные меры в ответ на запросы американской стороны, и сейчас ведут консультации на эту тему в ежедневном формате. По данным американских СМИ, в этом месяце в Нидерланды отправится представитель Министерства торговли США для проведения переговоров на тему антикитайских санкций. Холдинг ASML из Нидерландов является крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров и формально сохраняет возможность поставлять их в Китай. Власти США заинтересованы в том, чтобы ограничить такие поставки, а потому будут давить на европейских партнёров.