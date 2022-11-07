Стоматологи утверждают, что важно не только чистить регулярно зубы, но и делать это правильно. Прежде всего требуется проводить гигиенические процедуры два раза в день, уделяя этому около двух минут. Также стоит знать о том, что существует оптимальный алгоритм, а часто люди просто не знают о том, под каким углом держать щётку. Ну и сам инструмент должен быть соответствующего качества. Увы, но далеко не всё, что продаётся в магазине, можно назвать зубной щёткой. Если вы устали от бесконечного выбора, то можете предоставить заботу о ваших зубах продвинутому устройству Nandme NX7000. Это зубная щётка с использованием ультразвуковой технологии, которая не только очищает полость рта, но и дарит ослепительно белую улыбку.
Если вы заинтересовались, то самое время узнать о том, что до сейчас проходит большая распродажа 11.11, в рамках которое производитель даёт не только скидку, но и предлагает щедрые подарки. Прежде всего абсолютно все покупатели получают бесплатную зубную нить Nandme NF88 стоимостью 12.99 доллара. Кроме того, первые 40 счастливчиков получат продвинутый ручной пылесос, которые обычно продаётся за 150 долларов. Давайте изучим, чем NX7000 способна удивить даже самых требовательных покупателей.
Пожалуй, главной особенностью зубной щётки является невероятная автономность. Так, если вы будете использовать её два раза в сутки, то одного полного заряда хватит на 365 дней. Это настоящий рекорд, ведь ни один конкурент не способен предложить ничего подобного. При этом NX7000 остаётся такой же мощной, как и более дорогие, но менее энергоэффективные зубные щётки за счёт технологии акустического двигателя с центральной осью. Амплитуда колебаний достигает 41 000 в минуту, что позволяет вернуть белизну даже безнадёжным курильщикам. Говорить о том, что вы избавитесь от налёта и сможете обезопасить себя от опасных заболеваний не приходится, ведь устройство обладает умной системой с подсказками. NX7000 отключается спустя 2 минуты после запуска, а каждый 30 секунд сообщает о необходимости смены области очистки.
Щетинки Дюмон средней жёсткости подходят даже новичкам, а 15 различных режимов способны удовлетворить запросы самых продвинутых пользователей. После завершения очистки щётку можно мыть под проточной водой, поскольку она поддерживает стандарт защиты IPX7. Производитель положил в стандартную упаковку сразу 12 насадок, а ваша щётка будет постоянно новой на протяжение 36 месяцев. Ну а вам не придётся искать аксессуары самостоятельно, переплачивая за них деньги. Nandme уверена в качестве своей продукции, поэтому предлагает полноценную гарантию на протяжение трёх лет. Если с вашей щёткой что-то случится, смело отправляйте её официальному продавцу, ведь взамен вам вышлют полностью рабочее устройство. Ну и специально для наших читателей доступен код на Aliexpress, позволяющий неплохо сэкономить. Просто введите A5HXY3 в соответствующую колонку, а скидка вас приятно удивит. Торопитесь, время идёт быстро, а количество акционных товаров далеко не бесконечно.