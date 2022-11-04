По-прежнему составляя внушительные 189 млн штук.

Как выяснили эксперты TrendForce, в текущем квартале мировой рынок ноутбуков сократится последовательно на 7,2% до 42,9 млн штук, а в годовом сравнении снижение достигнет 32,3%. По итогам всего текущего года будет реализовано 189 млн ноутбуков, на 23% меньше, чем в 2021 году, но надо понимать, что два года пандемии в целом сформировали эффект высокой базы, а теперь спрос на ноутбуки должен снижаться хотя бы в силу неизбежного насыщения рынка.

реклама

Источник изображения: Alienware

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

В следующем году, как считают авторы прогноза, ёмкость рынка ноутбуков сократится на 6,9% до 176 млн штук. Одной из немногих категорий продукции, которая ко второму кварталу продемонстрирует положительную динамику спроса, станут «хромбуки», коих по итогам следующего года будет продано 16,2 млн штук против 14,44 млн в текущем году.