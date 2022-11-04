Как выяснили эксперты TrendForce, в текущем квартале мировой рынок ноутбуков сократится последовательно на 7,2% до 42,9 млн штук, а в годовом сравнении снижение достигнет 32,3%. По итогам всего текущего года будет реализовано 189 млн ноутбуков, на 23% меньше, чем в 2021 году, но надо понимать, что два года пандемии в целом сформировали эффект высокой базы, а теперь спрос на ноутбуки должен снижаться хотя бы в силу неизбежного насыщения рынка.
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В следующем году, как считают авторы прогноза, ёмкость рынка ноутбуков сократится на 6,9% до 176 млн штук. Одной из немногих категорий продукции, которая ко второму кварталу продемонстрирует положительную динамику спроса, станут «хромбуки», коих по итогам следующего года будет продано 16,2 млн штук против 14,44 млн в текущем году.