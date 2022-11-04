Вопрос только в том, кто будет на первом месте по размеру выручки – TSMC или Samsung?

В первой половине этого года тайваньская компания TSMC контролировала 53% мирового рынка услуг по контрактному производству чипов, а южнокорейская Samsung Electronics довольствовалась вторым местом с долей в 16,5%. Следует напомнить, что корейский гигант не собирается довольствоваться этой ролью, и постарается до конца десятилетия сместить TSMC с трона лидера.

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Впрочем, у Samsung в этом состязании уже появился соперник, если опираться на комментарии представителей Intel изданию Nikkei Asian Review. Руководящий подразделением Intel Foundry Services Рандхир Тхакур (Randhir Thakur) заявил, что к 2030 году Intel собирается стать вторым по величине контрактным производителем полупроводниковых изделий в мире, а по показателям прибыльности этого бизнеса компания рассчитывает выбиться в лидеры рынка.

Источник изображения: AP

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Это смелое заявление для компании, чья выручка на контрактном направлении в прошлом квартале не превысила $171 млн, а публично известных клиентов которой можно пересчитать по пальцам одной руки бывалого фрезеровщика. Впрочем, представители Intel убеждены, что взятый властями США курс на повышение технологического суверенитета страны поможет им заполучить новых клиентов и достаточное количество заказов, чтобы покрыть те колоссальные затраты, которые потребуются для организации новых производств и освоения передовых литографических технологий. К 2025 году, напомним, компания собирается на эти нужды выделить не менее $70 млрд, а к концу десятилетия счёт уже пойдёт на сотни миллионов долларов США.