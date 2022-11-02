Как уже отмечалось утром, фондовый рынок на публикацию квартальной отчётности AMD отреагировал довольно оригинально, подтолкнув ценные бумаги компании к росту после закрытия торгов на четыре процента. Как можно судить в данный момент, на предварительных торгах выросли в цене акции NVIDIA (+1,6%), Intel (+0,7%) и Micron Technology, хотя последние на момент подготовки материала успели растерять полученные достижения.
реклама
Аналитики Piper Sandler считают, что выручка AMD в текущем квартале в сегменте ПК сократится лишь незначительно, выражая солидарность с руководством этой компании в своём прогнозе.
Дно по критериям выручки и величины складских запасов будет достигнуто AMD в этом или следующем квартале, а во втором квартале 2023 года выручка и прибыль компании уже смогут вернуться к росту, как считают эксперты.