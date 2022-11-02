По крайней мере, в следующем году объёмы выпуска вторых продолжат расти.

Квартальная конференция AMD позволила руководству компании напомнить, что на следующей неделе будут представлены 5-нм процессоры EPYC с архитектурой Zen 4 семейства Genoa, поставки которых ближайшим клиентам в небольших количествах уже начались. Как напомнила глава компании Лиза Су (Lisa Su), что в 2023 году AMD представит версии EPYC для телекоммуникационного оборудования в серии Sienna и оптимизированные под облачные нагрузки процессоры EPYC семейства Bergamo с 128 ядрами в максимальной конфигурации.

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Источник изображения: AMD

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Поставки процессоров Genoa, по словам, представителей AMD, в следующем году не будут ограничиваться дефицитом мощностей. Компания полна уверенности в своей способности продолжить укрепление собственных позиций в серверном сегменте. Даже в следующем году AMD продолжит наращивать объёмы поставок процессоров нынешнего поколения Milan. По словам Лизы Су, процессоры Genoa требуют использования памяти типа DDR5 и решений с интерфейсом PCI Express 5.0, что повышает стоимость сопутствующей инфраструктуры, поэтому «старый добрый» Milan продолжает пользоваться высоким спросом.