Тайваньское издание DigiTimes сообщает, что клиентам TSMC и UMC не удалось согласовать с компаниями снижение цен на их услуги со следующего квартала. Заказчики вынуждены сокращать объёмы производства и затраты в связи с падением спроса на собственную продукцию, а контрактные производители взяли курс на долгосрочное увеличение инвестиций в собственные производственные мощности.
реклама
В условиях сочетания таких противоречивых тенденций TSMC настояла на повышении цен на свои услуги с января, хотя на квартальной конференции в середине октября была вынуждена признать, что в текущем году сократит сумму капитальных затрат на 10% из-за падения спроса на услуги по изготовлению 7-нм продукции. UMC просто оставила цены на прежнем уровне, отказавшись их снижать, как сообщают тайваньские источники.