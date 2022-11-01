Агентство Reuters сообщило со ссылкой на официальный пресс-релиз Micron Technology, что эта американская компания начала поставлять образцы чипов памяти типа LPDDR5X производителям смартфонов, которые какое-то время спустя смогут предложить первые модели устройств на базе данных микросхем.
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Процедура сертификации этой памяти началась ещё год назад, но теперь уже можно говорить о начале поставок образцов памяти, которая выпускается по некоей новой литографической технологии из диапазона от 10 до 19 нм, но без использования так называемого EUV-излучения, которое требует применения дорогостоящего оборудования. При этом переход на новую ступень литографии по сравнению с предшественницей позволяет памяти данного типа обеспечить повышение энергетической эффективности на 15%, а плотность размещения транзисторов вырастает сразу на 35%.
Производством микросхем памяти нового поколения займётся предприятие Micron в японском городе Хиросима, а со временем будет развёрнуто и на других площадках, включая расположенные на территории острова Тайвань.