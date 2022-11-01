Искать таковых следует среди производителей смартфонов.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на официальный пресс-релиз Micron Technology, что эта американская компания начала поставлять образцы чипов памяти типа LPDDR5X производителям смартфонов, которые какое-то время спустя смогут предложить первые модели устройств на базе данных микросхем.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

Процедура сертификации этой памяти началась ещё год назад, но теперь уже можно говорить о начале поставок образцов памяти, которая выпускается по некоей новой литографической технологии из диапазона от 10 до 19 нм, но без использования так называемого EUV-излучения, которое требует применения дорогостоящего оборудования. При этом переход на новую ступень литографии по сравнению с предшественницей позволяет памяти данного типа обеспечить повышение энергетической эффективности на 15%, а плотность размещения транзисторов вырастает сразу на 35%.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Производством микросхем памяти нового поколения займётся предприятие Micron в японском городе Хиросима, а со временем будет развёрнуто и на других площадках, включая расположенные на территории острова Тайвань.