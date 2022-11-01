Не подкачала и начинка, ведь планшет оснащён мощным процессором, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ

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Смартфоны с небольшими экранами уже не в моде. Вот только даже на экране размером 6.5 дюйма испытать полное погружение в фильм достаточно сложно. С чем не может справиться мобильный телефон – легко справится новый планшет. Он не только предлагает непревзойдённый опыт, но и позволяет не думать о нехватке производительности или памяти. Несмотря на то, что это первый планшет компании, устройство получилось удачным и способно заинтересовать потенциальных покупателей. Давайте изучим основные характеристикой новинки.Прежде всего стоит знать о том, что Doogee не стала экономить, оснастив устройство большим качественным дисплеем размером 10.1 дюйма с разрешением FHD+ Fullview. Это делает его идеальным инструментом для просмотра фильмов и сериалов долгими осенними вечерами. Планшет удобнее телевизора, а благодаря сертификации TÜV Rheinland можно рассчитывать не только на прочное покрытие, но и на повышенную защиту для глаз. Вы можете смотреть ролики на YouTube целыми днями, ведь никакой усталости глаз не будет и следа. Владелец может выбирать из нескольких режимов, включая классический, тёмный, с защитой для глаз и спящий. Ну а дабы владелец T10 не тратил время на поиск фильмов в торрентах, из коробки доступна потоковая передача, а значит можно смотреть видео напрямую с сайтов Netflix, Hulu и многих других. Планшет выполнен в трёх различных цветах: Space gray, Neptune blue и Moonlight silver.Не подкачала и производительность, ведь здесь находится 8-ядерный процессор Unisoc T606, который вместе с 8 Гб оперативной памяти способен вытягивать даже самые требовательные приложения и игры. накопитель на 128 Гб порадует тех, кто предпочитает носить с собой небольшую библиотеку из личных видео. Ну или вы можете закачать несколько полных сериалов, если вдруг решите отправиться в путешествие налегке. При необходимости объём памяти можно расширить до 1 ТБ за счёт карт памяти, что и вовсе превращает планшет в мультимедийный комбайн. Встроенный аккумулятор на 8300 мАч позволит не думать о необходимости поиска розетки даже если вы окажетесь далеко от дома. Ну а зайдя в близлежащее кафе вы можете быстро вернуть потерянный заряд за счёт функции быстрой зарядки на 18 Вт.Доступна востребованная функция разделения экрана, а при необходимости вы можете докупить отдельную клавиатуру, мышь и даже стилус, что позволит создать рабочее пространство даже на горячем песчаном пляже. Разделение экрана увеличит возможности многозадачности, а Doogee T10 обладает достаточной производительностью для решения множества задач одновременно. В качестве операционной системы была выбрана новая Android 12, а полное погружение в фильмы и сериалы гарантируют динамики со стереозвуком. Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB Type-C, а разработчик снабдил планшет всеми актуальными интерфейсами, включая беспроводные Wi-Fi 2,4G и 5G. Камера на 13 Мп делает сносные снимки, а если смартфона под рукой нет, то её можно использовать для съёмки различных объектов.Старт продаж T10 состоялся 1 ноября. Это самая настоящая мировая премьера, а вы уже сегодня можете купить новый планшет Doogee всего за 119 долларов на нескольких платформах. Торопитесь, ведь предложение носит ограниченный характер.