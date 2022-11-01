Теперь это рынок покупателя.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

На протяжении всей осени тайваньские СМИ не переставали обсуждать предстоящее повышение цен на услуги TSMC с января будущего года. Лишь недавний квартальный отчёт компании позволил понять, что крупнейший контрактный производитель полупроводниковых компонентов уже в третьем квартале столкнулся со снижением спроса на ряд своей 7-нм продукции, и это даже подтолкнуло его к снижению суммы капитальных затрат в текущем году на 10% относительно планового показателя.

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Ресурс DigiTimes теперь сообщает, что китайские контрактные производители электронных компонентов, которые специализировались на обработке кремниевых пластин типоразмера 150 мм, решили снизить цены на изготовление силовой электроники почти в два раза.

Источник изображения: DigiTimes

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Это обусловлено снижением спроса на профильную продукцию, хотя ещё несколько месяцев назад от нехватки силовых компонентов страдали производители ноутбуков и автомобилей. Получается, что рынок насытился и в этой части.