На протяжении всей осени тайваньские СМИ не переставали обсуждать предстоящее повышение цен на услуги TSMC с января будущего года. Лишь недавний квартальный отчёт компании позволил понять, что крупнейший контрактный производитель полупроводниковых компонентов уже в третьем квартале столкнулся со снижением спроса на ряд своей 7-нм продукции, и это даже подтолкнуло его к снижению суммы капитальных затрат в текущем году на 10% относительно планового показателя.
реклама
Ресурс DigiTimes теперь сообщает, что китайские контрактные производители электронных компонентов, которые специализировались на обработке кремниевых пластин типоразмера 150 мм, решили снизить цены на изготовление силовой электроники почти в два раза.
Это обусловлено снижением спроса на профильную продукцию, хотя ещё несколько месяцев назад от нехватки силовых компонентов страдали производители ноутбуков и автомобилей. Получается, что рынок насытился и в этой части.