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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Котировки акций японских поставщиков оборудования меньше пострадали от антикитайских санкций
Фактически, они даже выросли на фоне падения курсов акций американских конкурентов.
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Прошлый месяц принёс не самые приятные новости для рынка полупроводниковых компонентов, поскольку новые правила экспортного контроля США усилили ограничения по поставкам специализированного оборудования для выпуска чипов в Китай. Как отмечает Bloomberg, на котировках акций японских поставщиков это даже сказалось благоприятным образом, поскольку они выросли на 14% по итогам октября, если ориентироваться на японский отраслевой индекс MSCI.

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Источник изображения: Lasertec

Другими словами, для японских эмитентов, поставляющих оборудование для нужд полупроводниковой отрасли, октябрь стал лучшим месяцем за последние два года. Американский индекс PHLX за это же время вырос в четыре раза скромнее. На японской же фондовой площадке акции местного поставщика контрольно-измерительного оборудования Lasertec выросли в цене на 45%.

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Впрочем, эксперты ожидают, что всплеск интереса к активам японских поставщиков оборудования в сложившихся условиях вызван переориентацией китайских производителей чипов с американского оборудования на японское, поскольку последнее не в полном ассортименте попадает под санкции США. Если же в будущем китайские клиенты будут вынуждены сократить расходы на закупку японского оборудования, то и курсовая стоимость акций японских компаний может снизиться.

#полупроводники #литографическое производство #китай #санкции #сша #япония
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