Фактически, они даже выросли на фоне падения курсов акций американских конкурентов.

Прошлый месяц принёс не самые приятные новости для рынка полупроводниковых компонентов, поскольку новые правила экспортного контроля США усилили ограничения по поставкам специализированного оборудования для выпуска чипов в Китай. Как отмечает Bloomberg, на котировках акций японских поставщиков это даже сказалось благоприятным образом, поскольку они выросли на 14% по итогам октября, если ориентироваться на японский отраслевой индекс MSCI.

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Источник изображения: Lasertec

Другими словами, для японских эмитентов, поставляющих оборудование для нужд полупроводниковой отрасли, октябрь стал лучшим месяцем за последние два года. Американский индекс PHLX за это же время вырос в четыре раза скромнее. На японской же фондовой площадке акции местного поставщика контрольно-измерительного оборудования Lasertec выросли в цене на 45%.

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Впрочем, эксперты ожидают, что всплеск интереса к активам японских поставщиков оборудования в сложившихся условиях вызван переориентацией китайских производителей чипов с американского оборудования на японское, поскольку последнее не в полном ассортименте попадает под санкции США. Если же в будущем китайские клиенты будут вынуждены сократить расходы на закупку японского оборудования, то и курсовая стоимость акций японских компаний может снизиться.