Зато оно удивит всех широтой ассортимента продукции в будущем.

Ресурс Electrek обратил внимание на тот факт, что с момента запуска производства электромобилей на новом предприятии Tesla в Техасе оно функционирует без директора, и соответствующая вакансия сохраняется открытой. При этом экспансия производства на этой площадке, которая соседствует с новой штаб-квартирой Tesla, идёт более низкими темпами, чем в том же Берлине, хотя оба предприятия освоили серийный выпуск машин в сопоставимые сроки.

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Источник изображения: Texas

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Если предприятие в Германии уже способно собирать по 2000 электромобилей в неделю, то рубеж в 1000 машин предприятие в Техасе преодолело в июне, и с тех пор подобных новостей не было. Зато в конце прошлой недели на корпоративной странице Tesla в Twitter появилась информация о том, что с момента запуска предприятия в Техасе оно собрало 20 тысяч электромобилей Model Y. Другие модели здесь пока не производятся, но с середины следующего года будет налажен выпуск электрических пикапов Cybertruck, а со временем на местный конвейер встанут грузовики Semi, безымянные пока роботизированные такси и человекоподобные роботы Optimus (Tesla Bot), не говоря уже о долгожданном Tesla Roadster второго поколения. Хотя серийное производство грузовиков Tesla пока стартовало, первые экземпляры собираются на другом американском предприятии компании.