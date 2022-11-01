Целая совокупность факторов повлияла на ухудшение прогноза.

На этой неделе компания AMD отчитается о результатах деятельности в третьем квартале, и глядя на уже опубликованную статистику других участников рынка, отраслевые эксперты начинают снижать прогнозы по дальнейшей динамике ключевых показателей развития бизнеса этого поставщика центральных и графических процессоров. Со страниц сайта Seeking Alpha представители Northland Capital Markets сообщают, что ближайшие месяцы и даже годы для AMD не будут такими простыми, как казалось ранее.

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Во-первых, пока не совсем понятно, когда начнёт восстанавливаться китайский рынок. Во-вторых, в свете усугубляющихся санкций США и взятого руководством КНР курса на повышение технологического суверенитета страны, позиции партнёров Arm в серверном сегменте на рынке Китая будут укрепляться.

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В клиентском секторе спрос на мобильные процессоры восстановится в полном объёме лишь к 2024 году, а именно ноутбуки сейчас формируют основную часть рынка ПК. В настольном сегменте в следующем году, по мнению авторов прогноза, неплохо сможет проявить себя компания Intel, поскольку получит доступ к передовым техпроцессам после многолетней задержки. Рассчитывать на быстрое восстановление спроса по рынку в целом мешает и длительный период пандемии, который подталкивал корпорации к активному обновлению парка оборудования. Как следствие, новое им ещё долго не потребуется.