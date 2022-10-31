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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i7-13700K на частоте 8.0 ГГц поднялся до 11-го места в SuperPI 32M
Уступив только десятке процессоров Core i9-13900K.
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Покорить вершину очередного рейтинга при помощи флагманского процессора, дорогой материнской платы, сопутствующего оборудования и достаточного количества жидкого азота, в представлениях обывателя «каждый может». Успехи процессоров «второго эшелона» в этом случае нередко остаются в тени, но в случае с новым семейством Intel Raptor Lake и они способны порадовать неискушённого читателя последним октябрьским вечером.

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Немецкому оверклокеру с псевдонимом sergmann удалось разогнать процессор Intel Core i7-13700K до 8023 МГц при активности восьми ядер и восьми потоков. Использовался инженерный образец процессора с напряжением 1,752 В, для охлаждения применялся резервуар с жидким азотом, заботливо укутанный фирменным полотенцем Gigabyte, которая выпустила применявшуюся в этом эксперименте материнскую плату Z790 AORUS Tachyon.

Источник изображения: HWBot, segmann

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Пройдя тест SuperPI 32M за 3 минуты 11,024 секунды, этот процессор занял первое место в модельном зачёте и 11-е в абсолютном. Если учесть, что предыдущие десять позиций заняты системами на основе старшего Core i9-13900K или его аналога Core i9-13900KF, то подобное достижение более доступного Core i7-13700К можно считать своего рода рекордом.

#intel #экстремальный разгон #разгон процессора #raptor lake #superpi #core i7-13700k
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