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Новости Hardware Алексей Сычёв
Сотрудники Foxconn в Чжэнчжоу в попытке избежать карантина преодолевали пешком десятки километров
Они передвигались вдоль дорог сотнями.
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К вечеру агентство Bloomberg при описании страданий рядовых сотрудников предприятия Foxconn в китайском Чжэнчжоу смогло реализовать свой любимый приём — рассказать о «трагедии маленького человека» на конкретном примере, которым в данном случае стала история побега из города 20-летней сотрудницы сборочной линии Дон Ваньвань (Dong Wanwan), которая прихватила с собой в полное лишений путешествие младшего брата, который трудился на том же предприятии, но приехал в Чжэнчжоу вместе с сестрой в поисках работы из соседнего города.

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Источник изображения: AP

Началось всё с того, что героиня повествования столкнулась с симптомами острого простудного заболевания в конце октября, несколько дней пролежав в общежитии с высокой температурой. Попытки получить квалифицированную медицинскую помощь или хотя бы консультацию ни к чему не привели, и как-то преодолеть сложный период удалось только за счёт помощи коллег и бригадира, которые снабжали девушку едой и лекарствами. Некоторым из заболевших, по словам героини этой истории, пришлось буквально перебиваться с хлеба на воду, не имея возможности получить полноценное питание в период нахождения в изоляции. Места общего пользования в корпусах общежития быстро переполнились от бытового мусора.

Как только Дон Ваньвань почувствовала в себе достаточно сил, чтобы передвигаться пешком на длительные расстояния, она позвала с собой в путь 19-летнего брата и отправилась в родной город, который находится на удалении около 40 км. Часть пути беглецам с багажом за плечами удалось преодолеть на попутном транспорте, при этом жители окрестных населённых пунктов выставляли на обочину дороги бутылки с питьевой водой и элементарные продукты питания для таких «путешественников», пожелавших избежать заточения в Чжэнчжоу. Местные власти в итоге организовали подвоз желающих покинуть город на автобусах, но с обязательным недельным пребыванием в изоляции. В конкретном случае пункт временного размещения рабочих был организован в здании местной школы. В конце пути, по словам Дон Ваньвань, она испытывала не только измождение, но и боль от кровавых мозолей на ногах.

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Тем временем, представители Foxconn организовали компенсирующие мероприятия на предприятии в Чжэнчжоу из-за исхода сотрудников и усиления санитарных ограничений. Заказы на производство iPhone планируется частично перенести на предприятия в других регионах Китая, а оставшимся рабочим обещают поднять зарплату на величину до 36%, хотя при этом им придётся трудиться сверхурочно.

#apple #iphone #китай #foxconn #локдаун
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