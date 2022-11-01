Уже очень скоро на Aliexpress стартует большая распродажа 11.11. Многие наши читатели слышали о преимуществах покупки тех или иных гаджетов в заранее отведённый период времени, но никогда не баловали себя скидками. Что же, сегодня самое время сделать правильный выбор, ведь Blackview предлагает свои самые лучшие продукты с выгодой до 55%. Не упустите свой шанс, ведь уже вскоре цены снова вернуться к рекомендованным. Ниже вы можете увидеть какая продукция китайского бренда будет доступна в рамках распродажи.
Blackview Tab 15
Blackview BV7200
OSCAL C80
Blackview BL8800
Blackview BL8800 Pro
Начнём с Blackview Tab 15. Перед вами планшет с большим качественным экраном 10.5 дюйма. Благодаря поддержке Widevine L1 вы можете рассчитывать на невероятную кинематографичность, ведь устройство сертифицировано на Disney+, Amazon Prime Video и Hulu. Разрешение составляет 1080р, а планшет позволит вам забыть о посещении кинотеатров, ведь теперь всё это есть у вас дома по щелчку пальцев. Усиливают впечатление мощные динамики Quad-BOX Smart-K, которые могут похвастать стереоэффектом, сравнимым с кинозалом. Blackview предпочитает не экономить на мелочах, поэтому внутри вы найдёте аккумулятор на 8280 мАч, а также 8 Гб оперативной памяти. Из коробки доступен накопитель на 128 Гб, но вы можете докупить карту памяти, расширив объём до 1 Тб. Пожалуй, этого хватит для целой коллекции из сериалов. Фирменная оболочка Doke OS_P 3.0 трудится на базе Android 12. Это гарантирует высокую безопасность и все новые функции. Есть режим компьютера, а при помощи OTG легко подключить мышку и клавиатуру. Ещё недавно планшет стоит 358.98 доллара, тогда как сегодня его можно купить всего за 160.99 доллара. Как видите, скидка достигает 50%.
Если вам нужен защищённый смартфон с хорошей камерой, то стоит обратить внимание на Blackview BV7200. Аппарат легко выдерживает падения с высоты до 1.8 метра, без проблем погружается в воду и не боится пыли, песка и грязи. Он сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, а вы можете использовать его в самых экстремальных условиях. Производитель проводил испытания, в рамках которых смартфон без видимых следов переживает наезд транспортных средств, что доказывает высокую надёжность и долговечность. Как правило, в реальности никто так не издевается над своим телефоном, но теперь вы точно будете спокойно садиться, даже если оставите мобильник в заднем кармане брюк. Отличная производительность обеспечатся за счёт процессора MediaTek Helio G85, а быстрое переключение между программами и в целом запуск приложений не станет для вас проблемой, ведь BV7200 включает 6 Гб оперативной памяти. Накопитель на 128 Гб способен вместить увесистую коллекцию музыки, а дисплей размером 6.1 дюйма будет радовать вас не только в помещении, но и на ярком солнечном свете. Впечатляет и 50 Мп камера, которая предлагает высокую чувствительность к свету, а 8 Мп датчик для макросъёмки придётся по вкусу тем, кто не может жить без творчества. Всё это работает на аккумуляторе 5180 мАч и обеспечивает световой день без подзарядки. Скоростная технология 18 Вт позволит быстро зарядить смартфон без длительно ожидания у розетки. Рекомендованная цена BV7200 составляет 249.99 доллара, но в рамках распродажи у вас есть возможность получить телефон всего за 159.99 доллара с 36% скидкой.
Blackview C80 делает ставку на тех, кому не нужен защищённый смартфон, но есть желание купить достойную трубку без переплат. Вес телефона составляет всего 188 грамм, а толщина не превышает 8.55 миллиметра. При этом он оснащён большим дисплеем на 6.5 дюйма с качественной матрицей на 90 Гц. Разница заметна невооружённым взглядом, ведь плавность экрана способна удивить даже требовательных пользователей. Как и в предыдущем смартфоне здесь установлена оболочка Doke OS 3.0 поверх Android 12 вместе с привычным ёмким аккумулятором на 5180 мАч. Он поддерживает быструю зарядку 18 Вт и продержится до самого вечера. Не подведёт и накопитель на 128 Гб, впрочем, как и 8 Гб оперативной памяти. C80 быстрый, привлекательный и современный, а всё это дополняет камена на 50 Мп. Словом, всё и сразу. Ну а цена и вовсе способна пожать, ведь обычная стоимость равняется 249.99 доллара, тогда как на распродаже Aliexpress 11.11 вы можете купить его с 55% скидкой всего за 111.99 доллара.
Наш обзор был бы неполным без упоминания Blackview BL8800 и BL8800 Pro. Оба могут похвастать наличием скоростного процессора MediaTek Dimensity 700, который превращает телефон в настоящего монстра с огромной производительность. Единственное, что отличает аппараты друг от друга – это камеры. Так, внутри BL8800 вы найдёте 20 Мп инфракрасный датчик с функцией ночного видения. А вот BL8800 Pro получил крутейший тепловизор FLIR Lepton. Функция полезна как в бытовых условиях, так и для решения рабочих задач. Например, можно обнаруживать утечки тепла в климатических приборах, сквозняки и многое другое, включая возможность поиска потерявшихся людей в лесной местности. Что до ИК-камеры, то она пригодится тем, кто часто путешествует, ведь с её помощью можно обнаружить скрытые камеры в отелях, а также легко избегать опасностей в тёмных переулках. Во всём остальном телефоны идентичны.
Давайте перечислим основные характеристики аппаратов. Большой дисплей размером 6.58 дюйма, наличие тандема из 8 Гб оперативной памяти с накопителем на 128 Гб. Скоростная зарядка на 33 Вт позволит быстро восполнить потерянные минуты, а ёмкость аккумулятора достигает 8380 мАч. Этого хватит на несколько дней, а вы смело можете отправляться в путешествие, ведь уровень защиты позволяет не думать о любых неприятностях. Да, здесь всё те же золотые стандарты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, а чтобы на природе было не скучно, производитель установил камеру на 50 Мп. Оба смартфона можно назвать флагманами, хотя есть один нюанс, который не позволяет нам это сделать. Так, BL8800 с рекомендованных 499.99 доллара подешевел на 46% до 270.99 доллара. Ну а BL8800 Pro теперь стоит всего 340.98 доллара, хотя ещё недавно предлагался за 624.98 доллара. Налицо скидка в 45%. Кстати, оба могут похвастать поддержкой 5G, что позволить пользоваться скоростным интернетом в любом уголке планеты. На самом деле это далеко не все интересные предложения со стороны Blackview, которые вы можете купить на распродаже. Переходите на официальную страницу Aliexpress 11.11, где есть и другие товары, каждый из которых предлагает разумную стоимость и современные функции.