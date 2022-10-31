От кризиса не увернутся даже отраслевые гиганты.

Как отмечает DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники, компания TSMC не сможет избежать снижения объёмов производства в текущем году, поскольку среди десяти крупнейших клиентов нашлись те, кто с третьего квартала сократил объёмы заказов сильнее, чем ожидалось. В принципе, о снижении спроса на 7-нм продукцию руководство TSMC говорило и на квартальном отчётном мероприятии, объясняя причины, заставившие её на 10% сократить сумму капитальных затрат в текущем году.

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Источник изображения: DigiTimes

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Как уточняется, подобная перспектива не особо удручает руководство TSMC, поскольку оно сохраняет уверенность в своей способности компенсировать выпадающие заказы за счёт других клиентов и направлений деятельности и продемонстрировать хорошие итоги 2023 года. Однако, те же автомобильные чипы нельзя выпускать на передовых производственных линиях, поскольку им требуются более старые техпроцессы, поэтому у подобной производственной гибкости есть свои разумные пределы.