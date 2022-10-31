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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
До конца года Apple не планирует выпускать новые модели компьютеров
Они выйдут лишь в следующем квартале.
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По словам постоянного автора тематической рубрики Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), который довольно точен в своих прогнозах, до конца текущего года Apple не будет представлять новые модели Mac, включая и новинки серии MacBook Pro, которые на уровне слухов привязывались к октябрю в качестве сроков дебюта.

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Источник изображения: Apple

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Ноутбуки данной серии с 14- и 16-дюймовыми дисплеями, которые должны получить процессоры семейства M2, выйдут только в первом квартале календарного 2023 года, как утверждает источник. На это косвенно намекал на отчётной конференции и генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), который заявил, что «продуктовая линейка уже сформирована» к сезону осенних распродаж. В основу новых MacBook Pro, как ожидается, ляжет версия процессора M2 Max, а позже появятся и флагманские варианты M2 Ultra и M2 Extreme, которые будут использоваться в составе рабочих станций серии Mac Pro.

#apple #процессоры #ноутбуки #macbook pro #apple m2
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Виктор Викторович
10:50
При таком раскладе лучше 1660s/ti купить, посильней и интересней и менее жористая.
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