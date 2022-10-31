За неимением других источников информации, даже солидные информационные агентства типа Bloomberg в выходные не брезгуют китайскими социальными сетями, которые оказались наводнены видеороликами об ужасных условиях содержания рабочих в общежитиях Чжэнчжоу, где расположено одно из крупнейших предприятий Foxconn по производству iPhone. Даже незначительное количество выявляемых случаев заражения COVID-19 среди сотрудников вынуждает работодателя вводить строгие ограничительные меры, качеством реализации которых рабочие не совсем довольны, если так можно выразиться.
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По некоторым данным, сотрудникам предприятия выдаётся полноценное питание только в том случае, если они допущены к работе на конвейере, при этом пункты общественного питания закрыты для посещения. Остающиеся на карантине или на обсервации получают скудные наборы продуктов типа лапши быстрого приготовления и хлеба. Перед общежитиями сваливается бытовой мусор. Многие из рабочих в таких условиях предпочитают покинуть территорию общежитий и вернуться к местам постоянного проживания — ими, как правило, являются соседние провинции и города.
Местные власти готовы оказывать содействие сотрудникам Foxconn, возвращающимся из Чжэнчжоу. Им предоставляются автобусы, но взамен требуется семь дней находиться в изоляции, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции. В какой степени пострадает производство iPhone в результате исхода рабочих с предприятия, пока судить сложно, ведь и резким ростом спроса на свою продукцию в этом году Apple похвастать не может. Динамика продаж iPhone в третьем квартале была положительной, но не такой впечатляющей, как в былые годы.