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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Компактный Cubot Pocket 3 с мощным процессором и экраном 4.5 дюйма доступен на AliExpress за $99.99
В наличии Cubot Note 30 с утончённым дизайном всего за $79.99
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Многие производители смартфонов мечтают о том, чтобы пользователи покупали исключительно дорогостоящие модели за 1000 долларов. Вот только не всем и не всегда нужен флагман, ведь многие люди ищут мобильный телефон для работы, учёбы или просто хотят подарить гаджет детям. В этом случае стоит начать с Cubot, ведь здесь вы найдёте две новинки, каждая из которых предлагается по выгодной цене и способна решать даже самые сложные задачи.



Если говорить о Cubot Note 30, то здесь в глаза бросается утончённый дизайн. Смартфон выглядит дорого, а большой экран с размером 6.517 дюймов и соотношением сторон 20:9 не оставит равнодушными даже самых требовательных пользователей. Благодаря сверхтонкой рамке кажется, что дисплей окутывает всю фронтальную сторону, при этом производитель не стал экономить, ведь экран качественный, а цвета сочные и реалистичные. Восьмиядерный процессор MT6765 прекрасно показывает себя в любых сценариях, а 4 Гб оперативной памяти обеспечивают быстрое переключение между приложениями без зависаний. Накопитель на 64 Гб сможет вместить большую коллекцию музыки, ну а 20 Мп камера не позволит скучать. Снимки выходят сочными и яркими, а благодаря быстрой фокусировке вы не пропустите даже движущиеся объекты. Аккумулятор на 4000 мАч легко доживает до вечера, а значит вам не придётся постоянно искать розетку. Всё это работает на базе операционной системы Android 12, а в итоге вы получите современный, безопасный и функциональный гаджет. Купить такое удовольствие вы можете на AliExpress всего за 79.99 доллара.



Устали от больших однотипных смартфонов? Берите Cubot Pocket 3. Аппарат получил необычный тандем в виде мощного процессора Helio G85 и небольшого дисплея размером 4.5 дюйма. Согласитесь, что большинство производителей уже давно не выпускает ничего подобного. Мобильный телефон получился крайне необычный, ведь он обладает огромным потенциалом и высоким уровнем быстродействия. Любые задачи ему даются легко, а в сочетании с 4 Гб оперативной памяти и накопителем объёмом 64 Гб можно не думать о нехватке свободного пространства. За надёжность и безопасность отвечает мобильная ОС Android 12, ну а аккумулятор на 3000 мАч гарантирует бесперебойную работу на протяжение всего дня. Доступна функция NFC, а в итоге вам больше не нужны большие смартфоны, ведь цифровой бумажник будет у вас всегда под рукой, а сам Cubot Pocket 3 легко поместится в любой карман. Многие из нас уже забыли времена, когда можно было работать на мобильном телефоне одной рукой. Самое время вспоминать, ведь на AliExpress за прокачанный компактный аппарат просят всего 99.99 доллара.



Распродажа стартует 1 ноября и завершится 12 ноября. Торопиться не стоит, но уже сегодня вы можете перейти по ссылкам и добавить себе в корзину интересующий вас гаджет. Кстати, оба смартфона поддерживают все основные интерфейсы, включая Wi-Fi, Bluetooth и OTG. В обязательном порядке доступны навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и даже BEIDOU.

Купить Cubot Note 30
Купить Cubot Pocket 3

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