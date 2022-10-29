Ни сокращений персонала, ни необходимости снижать издержки.

Если в случае с квартальной отчётностью Intel благоприятная реакция фондового рынка была в большей степени обусловлена тем авансом доверия, который инвесторы предоставили процессорному гиганту в обмен на обещания сократить затраты и укрепить собственные рыночные позиции, то статистику Apple инвесторы оценили положительно без подобных оговорок. По крайней мере, эксперты Wedbush Securities назвали отчётность Apple едва ли не «лучом света в тёмном царстве», которое простиралось в новостных лентах на этой неделе.

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Источник изображения: Getty Images

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Напомним, фактическая выручка Apple выросла на 8% до $90,1 млрд, превзойдя ожидания фондового рынка. Генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) попутно признался, что на направлении смартфонов сам был приятно удивлён итогами третьего квартала, поскольку профильную выручку удалось увеличить почти на 10%. В сегменте компьютеров Mac выручка выросла на 25%, тогда как у всех остальных производителей ПК профильные показатели за период ухудшались. Не смутило инвесторов даже то, что в текущем квартале Apple ожидает не только сокращения выручки от реализации ПК, но и роста совокупной выручки на меньшее количество процентов, чем в предыдущем квартале. Акции компании в итоге подросли в цене почти на 8% после публикации квартальной и годовой отчётности.