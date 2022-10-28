Третий квартал в этом году для компании Apple стал рекордным с точки зрения выручки, поскольку она выросла на 8% до $90,1 млрд. Завершился в календаре Apple и фискальный год, который тоже позволил увеличить выручку на 8% до $394,4 млрд. Непосредственно реализация смартфонов принесла Apple около 47% всей выручки. Она выросла почти на 10% до $43 млрд, по данным CounterPoint Research, количество реализованных iPhone за год выросло на 2% до 48,8 млн штук.
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Apple оказалась единственным в пятёрке крупнейших производителей смартфонов, который продемонстрировал рост объёмов реализации мобильных устройств. Даже сам Тим Кук (Tim Cook) признался, что руководство Apple не рассчитывало на столь успешные результаты квартала с точки зрения продаж смартфонов. Модели серии iPhone 14 Pro до сих пор производятся в количествах, недостаточных для удовлетворения спроса в полном объёме. Это обусловлено сохраняющимся дефицитом компонентов.