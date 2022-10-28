Есть мнение, что этот заказчик — Министерство обороны США.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

На квартальном отчётном мероприятии Intel руководство компании не без гордости заявило, что в её лабораториях уже имеются работоспособные образцы чипов, выполненных по технологиям 20A и 18A, причём в последнем случае речь идёт не только об изделиях собственной разработки, но и о продукте стороннего заказчика.

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Источник изображения: Intel

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Поскольку ранее неоднократно упоминалось о готовности Intel с 2025 года начать снабжать изделиями поколения 18A заказчиков, имеющих отношение к Министерству обороны США, остаётся лишь предположить, что речь идёт именно об этих проектах. Руководство Intel пояснило, что техпроцесс 20A будет использоваться компанией преимущественно для собственных нужд, а вот Intel 18A возьмут на вооружение и сторонние заказчики. Кстати, единственным клиентом, который уже получил доступ к работоспособному прототипу чипа, дело не ограничится — их будет несколько.