На квартальном отчётном мероприятии Intel руководство компании не без гордости заявило, что в её лабораториях уже имеются работоспособные образцы чипов, выполненных по технологиям 20A и 18A, причём в последнем случае речь идёт не только об изделиях собственной разработки, но и о продукте стороннего заказчика.
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Поскольку ранее неоднократно упоминалось о готовности Intel с 2025 года начать снабжать изделиями поколения 18A заказчиков, имеющих отношение к Министерству обороны США, остаётся лишь предположить, что речь идёт именно об этих проектах. Руководство Intel пояснило, что техпроцесс 20A будет использоваться компанией преимущественно для собственных нужд, а вот Intel 18A возьмут на вооружение и сторонние заказчики. Кстати, единственным клиентом, который уже получил доступ к работоспособному прототипу чипа, дело не ограничится — их будет несколько.