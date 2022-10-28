Зато в настольном выросла на 3,3%.

Выручка Intel в сегменте клиентских вычислений в третьем квартале снизилась на 17% в годовом сравнении, до $8,1 млрд. Если учесть, что совокупная выручка корпорации за этот период не превысила $15,3 млрд, то можно с уверенностью говорить о сохранении высокой степени зависимости Intel от рынка персональных компьютеров.

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Источник изображения: Intel

Более половины выручки в этом сегменте формировали продажи компонентов для ноутбуков, но этот вид деятельности принёс Intel на 25,8% меньше средств, чем годом ранее. Зато в настольном сегменте выручка Intel выросла на 3,3%. Фактически, руководство компании заявило, что в потребительском сегменте в третьем квартале Intel удалось существенно укрепить собственные позиции на рынке. Последовательно выручка в сегменте выросла на 6% за счёт традиционного фактора — роста средней цены реализации компонентов.

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В следующем году, по мнению главы Intel, ёмкость рынка ПК сохранится на уровне 275-290 млн реализуемых изделий в год. Даже если объёмы продаж ПК опустятся ниже этого уровня, во что руководство процессорного гиганта упрямо отказывается верить, компания рассчитывает увеличивать свою долю рынка и профильную выручку. Понятно, что делаться это должно в ущерб конкурирующей компании AMD. По мнению представителей Intel, в ближайшие годы объёмы реализации ПК должны оставаться выше тех уровней, что наблюдались до начала пандемии.