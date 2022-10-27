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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году прибыль Huawei Technologies рухнула на 40%
А началось всё ещё при президенте Трампе.
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3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Как сообщает Bloomberg, за три квартала этого года чистая прибыль китайского гиганта Huawei Technologies снизилась относительно аналогичного периода прошлого года на 40% до $3,8 млрд, демонстрируя тем самым масштаб влияния американских санкций, которые вступили в силу ещё при предыдущем президенте США и лишили китайского гиганта возможности выпускать передовые процессоры на мощностях TSMC. Бизнес Huawei по выпуску смартфонов, который до этого на какое-то время превратил компанию в лидера рынка, планомерно деградировал. Его отчасти удалось спасти новым владельцам торговой марки Honor, но для самой Huawei последствия санкций США оказались разрушительными.

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Источник изображения: Bloomberg, Qilai Shen

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-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Руководство Huawei Technologies с последним тезисом традиционно спорит, упоминая о прогрессе в сфере производства оборудования для сетей связи и новых проектах в автомобильном сегменте. Компания полна решимости сохранить ценных специалистов и вкладывать серьёзные средства в повышение конкурентоспособности своих продуктов до нового уровня. В третьем квартале чистая прибыль Huawei даже смогла вырасти на 6%.

#смартфоны #аналитика #финансы #huawei #санкции
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Сейчас обсуждают

Bisaimon
14:08
Удивляют они. Мы не будем в России продавать продукцию, а потом удивляются почему падает прибыль))
В этом году прибыль Huawei Technologies рухнула на 40%
swr5
14:01
Зачем перехватчик когда есть комплекс Пересвет, просто выжигание солнечных панелей и возможно электроники приведет к неработоспособности спутника.
Россия может начать сбивать спутники США – если угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
Madarator
14:01
А сколько же было хейтеров в теме ранее, где покупателя обвиняли в мошенничестве... Ну и по теме: похоже на отличную пиар-компанию. Типа даже если курьер - крыса, то компания несмотря на понесенны...
В этом году прибыль Huawei Technologies рухнула на 40%
-=metallist=-
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Madarator
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Дмитрий
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Stupid Miner
13:53
А чё норм , отрубил smt , понизил вольтаж и 10 холодных ядер готовы рвать и метать
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