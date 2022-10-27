Как сообщает Bloomberg, за три квартала этого года чистая прибыль китайского гиганта Huawei Technologies снизилась относительно аналогичного периода прошлого года на 40% до $3,8 млрд, демонстрируя тем самым масштаб влияния американских санкций, которые вступили в силу ещё при предыдущем президенте США и лишили китайского гиганта возможности выпускать передовые процессоры на мощностях TSMC. Бизнес Huawei по выпуску смартфонов, который до этого на какое-то время превратил компанию в лидера рынка, планомерно деградировал. Его отчасти удалось спасти новым владельцам торговой марки Honor, но для самой Huawei последствия санкций США оказались разрушительными.
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Руководство Huawei Technologies с последним тезисом традиционно спорит, упоминая о прогрессе в сфере производства оборудования для сетей связи и новых проектах в автомобильном сегменте. Компания полна решимости сохранить ценных специалистов и вкладывать серьёзные средства в повышение конкурентоспособности своих продуктов до нового уровня. В третьем квартале чистая прибыль Huawei даже смогла вырасти на 6%.