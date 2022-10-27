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В 2019 году автогиганты Ford Motor и Volkswagen объединили усилия, чтобы вкладывать средства в развитие стартапа Argo AI, специализировавшегося на разработке систем автопилота на транспорте. Как сообщает Reuters, на этой неделе компания Argo AI объявила о своей ликвидации и распределении части сотрудников между ключевыми акционерами в виде Volkswagen и Ford Motor.

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Источник изображения: Handout

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Начальные инвестиции в Argo AI со стороны Volkswagen достигали $2,6 млрд, причём $1 млрд из этой суммы был выплачен денежными средствами, а оставшаяся часть зачтена уставным капиталом европейского подразделения автогиганта, которое занималось профильными разработками. Volkswagen также довелось потратить $500 млн на покупку акций Argo у компании Ford Motor. Последняя на начальном этапе вложила в Argo AI один миллиард долларов США, но на этой неделе признала, что списала в связи с банкротством стартапа около $2,7 млрд.