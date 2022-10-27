После смерти своего отца в 2020 году наследник империи Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) длительное время не мог формально возглавить компанию, поскольку номинально сохранял за собой пост вице-президента крупнейшего поставщика полупроводниковых компонентов в показателях выручки. На определённом этапе занять пост исполнительного председателя правления Samsung Electronics ему мешало уголовное преследование по делу о взятках и махинациях с ценными бумагами, а затем и нахождение в местах заключения.
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В августе этого года высшим руководством Южной Кореи Ли Джэ Ён был амнистирован, что и открыло ему путь к восхождению на пост исполнительного председателя правления Samsung Electronics, как поясняет Bloomberg. Все соответствующие формальности были улажены сегодня, и теперь наследник основателя Samsung занял высший руководящий пост в компании.
Личное состояние Ли Джэ Ёна оценивается в $5,9 млрд, новое назначение не добавит ему особых полномочий, поскольку он и на прежней должности руководил компанией Samsung Electronics без каких-либо серьёзных ограничений.