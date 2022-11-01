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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
XPPen объявляет о большой распродаже второй серии графических планшетов Artist на AliExpress
На этот раз планшеты стали ещё быстрее, а стилус более продвинутым
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Уже совсем скоро на AliExpress стартует распродажа 11.11. Если вы давно мечтали купить графический планшет, то благодаря большим скидкам вы можете получить многофункциональный прибор намного дешевле его стандартной цены.



Как знают многие наши читатели, планшеты XPPen считаются одними из лучших на рынке, предлагая как профессиональные решения для художников, так и планшеты начального уровня для новичков. В наличии продукты с множеством функций для энтузиастов, а также популярные серии для тех, кто привык к стабильности и не хочет ничего менять. Ну а пока вы не решили, к какой группе принадлежите, стоит обратить внимание, что XPPen представляет второе поколение планшетов серии Artist.



Доступны модели Artist 10, Artist 12 (2nd Gen), Artist 13 и Artist 16. Каждая из них имеет свои отличия и набор функций, а значит может быть интересна широкому кругу покупателей. Абсолютна вся серии получили обновлённый чип X3 Smart Chip, а также стилус весом 3 грамма. Он не напрягает руку, а значит пользоваться планшетом смогут даже дети. Стилус обладает высокой точностью до 0.6 мм, а также может похвастать увеличенным сроком службы по сравнению с предшественниками. Для тех, кто ценит продвинутые функции подобных устройств, будет интересно узнать, что количество степеней нажатия увеличено до 8192. Это настоящий рекорд. Доступно подключение к любому совместимому цифровому устройству при помощи комплектного кабеля 3 в 1. Это могут быть компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и друга техника под Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux и Android. Artist второго поколения работают с Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita и MediBang.



На выбор доступны 4 различных цветовых решения (чёрный, зелёный, голубой и розовый), а самой оптимальной моделью для новичков является Artist 12 (2nd Gen). Ищите этот планшет по ссылке на AliExpress, где очень скоро он будет доступен с большой скидкой.
#xppen
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Иван Лунин
09:50
Су 57 или как там его называют ещё лет 500 дорабатывать будут
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
taurus88
09:48
да уже отхапали у евреев больше половины их нового ерушалайма. скоро и оставшуюся часть вернут.
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
Айтишник
09:48
Расслабься, я там 3 года поживу, продам за 30 000 000 и построю дом и это не единственная моя 100 метровая квартира, у меня их несколько
Майнинг окончательно сдулся — уличные торговцы продают видеокарты буквально на развес
-=metallist=-
09:47
Возьми другую методичку, это мы уже видели)
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
-=metallist=-
09:46
По другому так быстро на обширной территории никакую инфекцию не распространить. На естественное распространение в популяции нужно значительно большее время.
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
Антон Васильев
09:43
СУ-57 - это опытные образцы, так что это нормально, и нормально, что самолёт обкатали, и видно столько доработок и изменений, что в новых поставили в конце букву М
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
no_fate
09:43
Как же так ? Криптолохи уверяли друг друга что осенью по 100 !
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09:43
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ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
-=metallist=-
09:42
Смотри как: https://3rm.info/uploads/posts/2021-10/1634468270_13-samolet-britanskih-avialinij-raspyljajuschij-himtrejly.jpg https://3rm.info/uploads/posts/2021-10/1634468345_7-angela-merkel-v-samolete...
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
taurus88
09:42
конечно.
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
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