Уже совсем скоро на AliExpress стартует распродажа 11.11. Если вы давно мечтали купить графический планшет, то благодаря большим скидкам вы можете получить многофункциональный прибор намного дешевле его стандартной цены.
Как знают многие наши читатели, планшеты XPPen считаются одними из лучших на рынке, предлагая как профессиональные решения для художников, так и планшеты начального уровня для новичков. В наличии продукты с множеством функций для энтузиастов, а также популярные серии для тех, кто привык к стабильности и не хочет ничего менять. Ну а пока вы не решили, к какой группе принадлежите, стоит обратить внимание, что XPPen представляет второе поколение планшетов серии Artist.
Доступны модели Artist 10, Artist 12 (2nd Gen), Artist 13 и Artist 16. Каждая из них имеет свои отличия и набор функций, а значит может быть интересна широкому кругу покупателей. Абсолютна вся серии получили обновлённый чип X3 Smart Chip, а также стилус весом 3 грамма. Он не напрягает руку, а значит пользоваться планшетом смогут даже дети. Стилус обладает высокой точностью до 0.6 мм, а также может похвастать увеличенным сроком службы по сравнению с предшественниками. Для тех, кто ценит продвинутые функции подобных устройств, будет интересно узнать, что количество степеней нажатия увеличено до 8192. Это настоящий рекорд. Доступно подключение к любому совместимому цифровому устройству при помощи комплектного кабеля 3 в 1. Это могут быть компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и друга техника под Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux и Android. Artist второго поколения работают с Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita и MediBang.
На выбор доступны 4 различных цветовых решения (чёрный, зелёный, голубой и розовый), а самой оптимальной моделью для новичков является Artist 12 (2nd Gen). Ищите этот планшет по ссылке на AliExpress, где очень скоро он будет доступен с большой скидкой.