Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Seagate Technology сократит 7,5% персонала
Около трёх тысяч человек.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

По информации Bloomberg, компания Seagate Technology, являющаяся одним из двух крупнейших производителей жёстких дисков, на этой неделе заявила о необходимости сократить около 3000 сотрудников, что соответствует 7,5% текущей численности персонала. Через несколько месяцев, когда эти мероприятия будут реализованы в полном объёме, снижение операционных расходов Seagate позволит ей экономить по $110 млн ежегодно.

реклама

Источник изображения: Seagate Technology

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Seagate завершила минувший квартал с $2,04 млрд выручки, что оказалось ниже ожиданий рынка почти на 10%. Курс акций компании после публикации отчётности снизился на 9%. Одновременно компании пришлось иметь дело с претензиями контролирующих органов США, которые упрекают её в поставках продукции некоему китайскому клиенту, попавшими под санкции. Из неофициальных источников известно, что речь идёт о Huawei Technologies. По мнению представителей Seagate, требования властей США не могли быть нарушены по той причине, что жёсткие диски не попадают под экспортные ограничения.

#аналитика #финансы #hdd #жёсткие диски #seagate #сокращение штата сотрудников
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спрос упал даже на чипы для промышленного оборудования, как утверждает Texas Instruments
UMC тоже снизит сумму капитальных затрат в этом году
Санитарные ограничения в районе производства Apple iPhone в Китае ужесточаются
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
92
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
16
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
39
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
72
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
84
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
2

Сейчас обсуждают

ʘʘʘ
16:39
J.R.R.Tolkien более полувека назад описал подобные системы в The Lord of the Rings.
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
Мать шешенбека
16:39
да так всегда было, деньги в крупных городах, так по всему миру, это норм. но не ехать же всем в мск, выплачивать ипотеку, и по сути тоже самое выйдет
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
OgoGoLog
16:39
"китайские запчасти сделанные в подвале ничуть не хуже оригинальных" Оригинальные из того же подвала, только сделаны в официальную рабочую смену.
Из-за санкций авиаремонтные предприятия будут вынуждены перейти на неоригинальные детали
Overc
16:38
Как же много чего надо в 2022 году, что бы просто подключить видеокарту.
Seasonic продемонстрировала образец 16-контактного разъема под углом 90 градусов RTX 4090
Dr Kazay
16:36
Это особенности психики человека. Много знаю таких людей :)))) Хранят они. Массивы данных. Хотя это не смешно. Это к психиатору надо. У меня тоже есть такие загоны. Правда другое накапливаю :))))))
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
Dr Kazay
16:35
Чего чего хранить? Драйвера, программы? музыку? на дворе 2003 год? Эпоха Дэил Ап модем? Или ты цифровой плюшкин? Нужно срочно избавляться от этой староверной традиции
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
Мать шешенбека
16:35
амуда любит кормить говнецом. уверен на все 100% , что вся история рузенов писалась индусом вместе с бухгалтерией. они специально делабт хороший проц, но с закладками, то кеша мало, то контроллер гомн...
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Den41k
16:33
При текущих объемах носителей купить 6 терпбайтников и будет загалаза, во многих корпусах ещё за боковой крышкой есть места под крепление 2.5 дисков, ещё к этому добавьте минимум 2 слота под м2 в мат...
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
Вадим Качка
16:32
и планки озу не идут в формулу, школа че сказать
10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
Midosa
16:32
Алё, 3.14здобол Eisbrecher, куда слился от прайса на мерсы - https://dropmefiles.com/9hOKW ??? 51300 - 51500 евро в Германии. В рашке почти столько же стоит теперь РЕСТАЙЛИНГОВАЯ веста. Утёрся? Чо не...
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем