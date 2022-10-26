Около трёх тысяч человек.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

По информации Bloomberg, компания Seagate Technology, являющаяся одним из двух крупнейших производителей жёстких дисков, на этой неделе заявила о необходимости сократить около 3000 сотрудников, что соответствует 7,5% текущей численности персонала. Через несколько месяцев, когда эти мероприятия будут реализованы в полном объёме, снижение операционных расходов Seagate позволит ей экономить по $110 млн ежегодно.

реклама

Источник изображения: Seagate Technology

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Seagate завершила минувший квартал с $2,04 млрд выручки, что оказалось ниже ожиданий рынка почти на 10%. Курс акций компании после публикации отчётности снизился на 9%. Одновременно компании пришлось иметь дело с претензиями контролирующих органов США, которые упрекают её в поставках продукции некоему китайскому клиенту, попавшими под санкции. Из неофициальных источников известно, что речь идёт о Huawei Technologies. По мнению представителей Seagate, требования властей США не могли быть нарушены по той причине, что жёсткие диски не попадают под экспортные ограничения.