По информации Bloomberg, компания Seagate Technology, являющаяся одним из двух крупнейших производителей жёстких дисков, на этой неделе заявила о необходимости сократить около 3000 сотрудников, что соответствует 7,5% текущей численности персонала. Через несколько месяцев, когда эти мероприятия будут реализованы в полном объёме, снижение операционных расходов Seagate позволит ей экономить по $110 млн ежегодно.
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Seagate завершила минувший квартал с $2,04 млрд выручки, что оказалось ниже ожиданий рынка почти на 10%. Курс акций компании после публикации отчётности снизился на 9%. Одновременно компании пришлось иметь дело с претензиями контролирующих органов США, которые упрекают её в поставках продукции некоему китайскому клиенту, попавшими под санкции. Из неофициальных источников известно, что речь идёт о Huawei Technologies. По мнению представителей Seagate, требования властей США не могли быть нарушены по той причине, что жёсткие диски не попадают под экспортные ограничения.