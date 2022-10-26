Как сообщает Bloomberg, в китайском Чжэнчжоу, где расположено крупнейшее предприятие Foxconn по контрактной сборке смартфонов Apple, ситуация с распространением коронавирусной инфекции подталкивает местные власти к введению локдаунов в разных районах города. Они закрываются для обычной активности граждан на несколько дней или даже недель поочерёдно, и если новых случаев заражения COVID-19 на территории не выявляется по прошествии какого-то времени, то ограничения в дальнейшем снимаются.
реклама
Foxconn пришлось признаться, что незначительное количество заражений выявлено и среди сотрудников, участвующих в сборке iPhone в Чжэнчжоу, но им оказывается вся необходимая поддержка и ситуация остаётся под контролем. Ранее компании пришлось запретить сотрудникам пользоваться местами общественного питания на территории предприятия, пищу отпускали только на вынос. Во вторник в Чжэнчжоу в целом было выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекции, но сохраняющаяся политика «нулевой терпимости» заставляет местные власти принимать более жёсткие ограничительные меры, чем принято сейчас в остальном мире. С 16 октября в одном из районов города были закрыты многие предприятия второстепенного значения и образовательные заведения.
По всей видимости, предприятие Foxconn в этой местности пока относится к критически важным, поскольку его работа не блокируется, но компания вынуждена строго следовать рекомендациям властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что Apple в целом настроена снизить количество выпускаемых в следующем квартале смартфонов относительно первоначального плана, но доля более дорогих модификаций iPhone 14 должна вырасти.