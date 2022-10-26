Когда – не уточняется.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

На этой неделе старший вице-президент Apple Грег Джосвяк (Greg Joswiak), отвечающий в компании за глобальный маркетинг, как сообщает Bloomberg, на организованной изданием The Wall Street Journal конференции признался, что производитель iPhone будет вынужден подчиниться требованиям нового европейского закона, который вынуждает всех поставщиков электронных устройств данном регионе до конца 2024 года обеспечить возможность их зарядки через порт USB-C.

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Источник изображения: Apple

Напомним, что по замыслу европейских законодателей, такая унификация позволит снизить негативное влияние электронных отходов на окружающую среду, поскольку одно зарядное устройство сможет пережить несколько мобильных устройств при условии взаимной совместимости с USB-C. Заметим, что представитель Apple не стал конкретизировать, когда предлагаемые в Европе смартфоны марки перейдут на использование порта USB-C вместо нынешнего Lightning. С одной стороны, понятно, что к концу 2024 года это случится. С другой стороны, некоторые аналитики ожидают появления первых iPhone с данным типом зарядного порта уже в следующем году.

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Руководство Apple не упустило возможности в очередной раз выступить с критикой европейских властей. По словам Джосвяка, ранее европейские власти уже склоняли Apple к переходу на использование зарядного порта micro-USB, и если бы тогда компания пошла у них на поводу, то сейчас не было бы не только фирменного интерфейса Lightning, но и того самого USB-C.