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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple пересмотрит структуру и объём заказов на выпуск iPhone 14-й серии
Больше внимания будет уделяться дорогим версиям смартфона.
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По мнению аналитиков TrendForce, даже у компании Apple всё не так благополучно с продажами смартфонов, как она хочет показать инвесторам. В текущем году упор будет сделан на выпуск большего количество моделей серии iPhone 14 Pro, тогда как базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus не столь популярны, а потому будут выпускаться в меньших количествах, чем планировалось изначально. Доля двух старших моделей в производственной программе подрядчиков Apple будет увеличена с 50 до 60%, а в дальнейшем может достичь и всех 65%.

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Источник изображения: Apple

Вообще, компания продолжит в этом году поставлять и смартфоны прежних поколений, новые модели составят лишь 36% поставок в текущем году, а всего по итогам года Apple собирается отгрузить клиентам до 240 млн устройств этого семейства. Это на 2,8% больше, чем в прошлом году, что для такого сложного периода вполне себе хорошая динамика. Количество заказываемых в производство в первом квартале следующего года iPhone может быть сокращено с 56 до 52 млн штук, как считают эксперты, на 14% по сравнению с аналогичным периодом уходящего года.

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iPhone следующего поколения, по мнению представителей TrendForce, получит более продвинутые камеры и порт USB-C для зарядки, а версия Pro увеличит объём оперативной памяти до 8 ГБайт. Модемов собственной разработки в iPhone компания Apple не предложит до 2024 года, предпочитая в обозримой перспективе обходиться решениями Qualcomm.

#смартфоны #аналитика #apple #apple iphone 14
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