Компании Samsung Electronics и SK hynix хоть и получили право в течение последующих 12 месяцев поставлять всё необходимое им оборудование на свои китайские предприятия без необходимости оформлять экспортные лицензии в США, по словам Nikkei Asian Review, особой эйфории по этому поводу не испытывают. Они не уверены, как уточняет источник, что через год им удастся добиться для себя каких-то особых условий.
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Обе компании на территории Китая выпускают до 40% собственной продукции, а особенность этого вида деятельности такова, что приходится регулярно обновлять оборудование. И сделать это с опережением графика достаточно сложно, ведь за выделенный властями США «льготный год» оборудование успеет устареть. К тому же, сейчас на рынке памяти сложилась неблагоприятная ситуация для срочного расширения производственных мощностей, поэтому предложенные властями США «льготы» корейским производителям особо не помогут.
Очевидно, что через год риторика США вряд ли изменится в сторону смягчения санкций против Китая, поэтому корейским производителям придётся искать альтернативы развитию своих площадок в КНР уже сейчас, не дожидаясь истечения «льготного периода».