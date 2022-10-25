Время пройдёт, но ничего не изменится.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компании Samsung Electronics и SK hynix хоть и получили право в течение последующих 12 месяцев поставлять всё необходимое им оборудование на свои китайские предприятия без необходимости оформлять экспортные лицензии в США, по словам Nikkei Asian Review, особой эйфории по этому поводу не испытывают. Они не уверены, как уточняет источник, что через год им удастся добиться для себя каких-то особых условий.

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Источник изображения: SK hynix

Обе компании на территории Китая выпускают до 40% собственной продукции, а особенность этого вида деятельности такова, что приходится регулярно обновлять оборудование. И сделать это с опережением графика достаточно сложно, ведь за выделенный властями США «льготный год» оборудование успеет устареть. К тому же, сейчас на рынке памяти сложилась неблагоприятная ситуация для срочного расширения производственных мощностей, поэтому предложенные властями США «льготы» корейским производителям особо не помогут.

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Очевидно, что через год риторика США вряд ли изменится в сторону смягчения санкций против Китая, поэтому корейским производителям придётся искать альтернативы развитию своих площадок в КНР уже сейчас, не дожидаясь истечения «льготного периода».