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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Зубная щётка с брутальным мужским характером Nandme NX9000 доступна со скидкой свыше $28
Пожалуй, это лучшее, что вы можете подарить своему мужчине
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Многие из нас привыкли дарить подарки женщинам на праздники, или без повода. Это приятно и радует не только слабый пол, но и дарителя, который может сделать вторую половинку более счастливой. А вот когда дело доходит сильного пола, то найти достойный подарок бывает сложно. Только не сегодня, ведь в продаже появилась зубная щётка с мужским характером Nandme NX9000.



Это стильный и брутальный аксессуар станет украшением коллекции вашего мужчины. Щётка изготовлена из авиационного алюминия, что делает её сверхпрочной, а поверхность покрыта защитным слоем, что позволяет избежать появления коррозии. Прибор настолько прочный, что вам будет сложно оставить на нём царапину, не говоря уже о физическом повреждении. Многие подобные устройства имеют больше десяти режимов, что только усложняет процесс. Возможно, любителям экспериментов это и подходит, но производители решили оставить только 5 режимов, которые подчёркивают серьёзный и размеренный нрав своего владельца. Доступны: полировка, чувствительный, массаж, осветление и обычная очистка.



При этом вы получаете щётку профессионального уровня с вибрацией до 36 000 оборотов в минуту. Небольшой моторчик активно перемещается, превращая зубную пасту в микропену, проникающую в щели между зубами и обеспечивающую высокую эффективность и максимальную очистку. Никакого налёта, остатков пищи и других проблем полости рта, ведь в дело вступает Nandme NX9000. Контролируйте процесс очистки при помощи ЖК-дисплея. Если вы следовали всем правилам, своевременно перемещая щётку из одной части рта в другую, то на экране появится соответствующая пиктограмма с большим пальцем, направленным вверх. Ну а если палец опущен вниз, то над вашим навыком нужно ещё поработать. Кроме того, на дисплее можно увидеть всю информацию о чистке зубов, процент зарядки, режим и другую полезную информацию.



Несмотря на мощный движок щётка остаётся бесшумной, а значит пока вы будете приводить себя в порядок, остальные члены вашей семьи могут спокойно спять. Кроме зубной щётки в комплекте вы найдёте сразу 12 насадок. Этого хватит на долгих три года, что позволит ощутить весь комфорт технологий, ведь фактически каждые несколько месяцев у вас будет новая щётка. Производитель уверен в качестве продукта, поэтому предлагает полное гарантийное обслуживание на протяжение трёх лет. Просто отправьте товар обратно, а всё остальное сделают специалисты службы поддержки.



Nandme NX9000 – это лучшая зубная щётка с ультразвуком, которую только может желать мужчина. Успейте купить её на большой распродаже, которая окончится 30 октября. Время ещё есть, но поторопитесь, NX9000 не будет вечно лежать и ждать, пока вы решитесь порадовать своего мужчину. Сегодня вы можете сэкономить больше 28 долларов, ведь конечная стоимость составляет всего 58.87 доллара.

Купить Nandme NX9000

#nandme
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