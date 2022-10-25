Но и не упала, с другой стороны.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Издание Barron’s не стало ограничиваться заявлениями, которые Илон Маск (Elon Musk) сделал на квартальном отчётном мероприятии Tesla, и дождалось появления на сайте американских регуляторов формы 10-Q, в которой расходы и доходы прошедшего периода раскрываются более подробно. Как выяснилось, за три предыдущих месяца стоимость криптовалютных активов Tesla выросла с $224 до $226 млн.

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Источник изображения: Tesla

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Если учесть, что всего с момента начала инвестиций Tesla в криптовалюты потери компании на колебании их курсов достигли $170 млн, прибавка в два миллиона долларов США может казаться весьма скромной, но это хотя бы не убыток. Отчёт по форме 10-Q также показал, что компания наращивала расходы по гарантийным обязательствам, но они росли пропорционально выручке и объёмам производства электромобилей. В годовом сравнении выросла стоимость складских запасов, но это можно объяснить опережающими темпами роста производства на предприятиях в Германии, Техасе и Шанхае. Как показала квартальная отчётная конференция, сейчас компания просто не успевает отгружать готовую продукцию своевременно. Кстати, третий квартал Tesla завершила с запасом свободных денежных средств в размере $21 млрд.