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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За минувший квартал стоимость криптовалютных активов Tesla выросла всего на $2 млн
Но и не упала, с другой стороны.
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Издание Barron’s не стало ограничиваться заявлениями, которые Илон Маск (Elon Musk) сделал на квартальном отчётном мероприятии Tesla, и дождалось появления на сайте американских регуляторов формы 10-Q, в которой расходы и доходы прошедшего периода раскрываются более подробно. Как выяснилось, за три предыдущих месяца стоимость криптовалютных активов Tesla выросла с $224 до $226 млн.

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Источник изображения: Tesla

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
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RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
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Если учесть, что всего с момента начала инвестиций Tesla в криптовалюты потери компании на колебании их курсов достигли $170 млн, прибавка в два миллиона долларов США может казаться весьма скромной, но это хотя бы не убыток. Отчёт по форме 10-Q также показал, что компания наращивала расходы по гарантийным обязательствам, но они росли пропорционально выручке и объёмам производства электромобилей. В годовом сравнении выросла стоимость складских запасов, но это можно объяснить опережающими темпами роста производства на предприятиях в Германии, Техасе и Шанхае. Как показала квартальная отчётная конференция, сейчас компания просто не успевает отгружать готовую продукцию своевременно. Кстати, третий квартал Tesla завершила с запасом свободных денежных средств в размере $21 млрд.

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Забавная статья - 24% это успех АМД, а 73% - это провал ИНТЕЛ и "ничего хорошего". В классической экономической теории - все, что выше 50% рынка ведет к застою по инновациям. Афтор не привел данные по...
К концу следующего года AMD займёт 24% рынка процессоров для ноутбуков, Intel скатится до 73%
swr5
10:17
Кое как продал свой дряный ноут на интеле, чтоб я еще купил это дермище - нет уж, только AMD.
К концу следующего года AMD займёт 24% рынка процессоров для ноутбуков, Intel скатится до 73%
Зю
10:16
Вот и всё https://www.youtube.com/watch?v=NevzWlzHE3E
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FelsheR-бан100509
10:16
Так всегда было, просто после того как 5600х обогнал 10600 у красных прошивка потекла. Спорить... а зачем?)) Сильно долго их сандаль унижал видимо... вплоть до зины3)).
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Каа
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Ты тоже тугой? Нет, конечно. Чаще мать, питальник и прочее. Но "клеймо" в виде процессора АМД стоит.
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