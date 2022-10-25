Сейчас Европа и США сообща производят менее 20%.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на конференции The Wall Street Journal высказался о неизбежности санкций против Китая в технологической сфере, поскольку они являются важным фактором, способствующим укреплению конкурентоспособности США. Смена баланса в мировых цепочках поставок полупроводниковых компонентов, по его мнению, критически важна для отрасли.

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Источник изображения: The Wall Street Journal

Если сейчас в странах Азии производятся до 80% всех чипов, как считает глава Intel, то к концу десятилетия эта доля сократится до 50%, а оставшиеся 50% поделят между собой США и Европа в соотношении 30/20. «Нам всем станет лучше, если это случится», — пояснил Патрик Гелсингер. Кроме того, он убеждён, что обороты полупроводниковой отрасли к 2030 году вырастут с $600 млрд до $1,1 трлн, а потому масштабные инвестиции в расширение производственных мощностей должны себя оправдать.

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Глава Intel отметил, что дочерняя компания Mobileye выходит на фондовый рынок в не самое удачное время, но для неё это лучший вариант максимизировать свой рыночный потенциал. По мнению Гелсингера, автономно управляемые автомобили получат достаточно распространение уже через три года, но США в этом смысле не является передовой державой с точки зрения гибкости законодательства, поскольку в других странах для эксплуатации автоматических транспортных средств создаётся гораздо меньше препятствий.