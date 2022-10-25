По мнению аналитиков HSBC, компания AMD продолжит укреплять свои позиции на рынке центральных процессоров в следующем году, и к концу соответствующего периода сможет занять 24% в сегменте мобильных процессоров, а в серверном сегменте её доля может вырасти до 19%. Естественно, данные изменения не пройдут бесследно для основного конкурента, и корпорация Intel к тому времени сократит присутствие в сегменте центральных процессоров для ноутбуков до 73%, а в серверном отступит на уровень 80%.
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Из этого прогноза становится ясно, что если в потребительском сегменте Intel и AMD ещё оставляют место для конкурентов, то в серверном последние могут рассчитывать где-то на один процент рынка. По мнению представителей HSBC, в последние годы Intel «сбилась со своего пути», и впереди её не ждёт ничего хорошего.