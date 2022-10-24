Красный день календаря, так сказать.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания AMD начала неделю с того, что в лаконичном пресс-релизе сообщила о готовности представить следующее поколение процессоров EPYC на специальном мероприятии десятого ноября, которое будет транслироваться на YouTube.

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Источник изображения: AMD

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Участие в мероприятии примут не только руководители и ключевые специалисты AMD, но и представители компаний-партнёров, которые заинтересованы в получении процессоров поколения Genoa с архитектурой Zen 4, поддержкой PCI Express 5.0 и DDR5. Многие эксперты убеждены, что экспансия процессоров Genoa позволит AMD в следующем году не только укрепить позиции за счёт Intel, но и легче пережить последствия мирового кризиса, который заставляет корпорации пересмотреть бюджеты на обновление серверной инфраструктуры.