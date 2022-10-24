TSMC почувствует это в меньшей степени, чем другие игроки рынка.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

По информации отраслевых источников, опрошенных ресурсом DigiTimes, ситуация с продажами персональных компьютеров и смартфонов продолжит ухудшаться в первой половине следующего года, и по некоторым позициям компонентов для них объёмы поставок вернутся к уровням 2019 и 2020 годов, когда пандемия ещё не оказывала стимулирующего влияния на спрос.

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Источник изображения: DigiTimes

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Пропорционально могут снизиться доходы и контрактных производителей чипов, лишь TSMC на правах лидера рынка пострадает в меньшей мере. Спрос на услуги компании до сих пор превышает её возможности на отдельных направлениях, и если в потребительском сегменте возникнет спад, то TSMC постарается компенсировать это за счёт других видов деятельности — например, того же автомобильного и Интернета вещей. Последние в минувшем квартале оказались в числе лидеров роста по динамике выручки этого контрактного производителя.