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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем полугодии объёмы продаж ПК и смартфонов продолжат сокращаться
TSMC почувствует это в меньшей степени, чем другие игроки рынка.
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По информации отраслевых источников, опрошенных ресурсом DigiTimes, ситуация с продажами персональных компьютеров и смартфонов продолжит ухудшаться в первой половине следующего года, и по некоторым позициям компонентов для них объёмы поставок вернутся к уровням 2019 и 2020 годов, когда пандемия ещё не оказывала стимулирующего влияния на спрос.

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Источник изображения: DigiTimes

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Пропорционально могут снизиться доходы и контрактных производителей чипов, лишь TSMC на правах лидера рынка пострадает в меньшей мере. Спрос на услуги компании до сих пор превышает её возможности на отдельных направлениях, и если в потребительском сегменте возникнет спад, то TSMC постарается компенсировать это за счёт других видов деятельности — например, того же автомобильного и Интернета вещей. Последние в минувшем квартале оказались в числе лидеров роста по динамике выручки этого контрактного производителя.

#полупроводники #tsmc #кризис
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