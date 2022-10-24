В конце августа Илон Маск (Elon Musk) сообщил о намерениях провести мероприятие под эгидой основанной им компании Neuralink в конце октября, на котором собирался поведать о достижениях стартапа в разработке мозговых имплантов, позволяющих организовать интерфейс между головным мозгом и компьютером. Как сообщает Reuters со ссылкой на свежие заявления миллиардера, теперь мероприятие перенесено с 31 октября на 30 ноября без объяснения причин.
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Neuralink уже провёл ряд экспериментов по вживлению специального чипа в черепную коробку свиней и обезьян, а одна из подопытных макак продемонстрировала способность управлять курсором в игре пинг-понг на экране компьютера без помощи конечностей. Компании только предстоит получить разрешение на проведение операций на человеческом мозге, тогда как конкурирующая Synchron такое разрешение профильного ведомства США получила и уже провела летом текущего года соответствующий эксперимент. Будет ли в конце ноября объявлено, что Neuralink стоит на пороге аналогичного этапа, сказать сложно, ибо в последние месяцы компания сталкивалась с утечкой кадров, которая могла повлиять на прогресс в разработках.