Вот она, осенняя переносица!

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В конце августа Илон Маск (Elon Musk) сообщил о намерениях провести мероприятие под эгидой основанной им компании Neuralink в конце октября, на котором собирался поведать о достижениях стартапа в разработке мозговых имплантов, позволяющих организовать интерфейс между головным мозгом и компьютером. Как сообщает Reuters со ссылкой на свежие заявления миллиардера, теперь мероприятие перенесено с 31 октября на 30 ноября без объяснения причин.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Neuralink уже провёл ряд экспериментов по вживлению специального чипа в черепную коробку свиней и обезьян, а одна из подопытных макак продемонстрировала способность управлять курсором в игре пинг-понг на экране компьютера без помощи конечностей. Компании только предстоит получить разрешение на проведение операций на человеческом мозге, тогда как конкурирующая Synchron такое разрешение профильного ведомства США получила и уже провела летом текущего года соответствующий эксперимент. Будет ли в конце ноября объявлено, что Neuralink стоит на пороге аналогичного этапа, сказать сложно, ибо в последние месяцы компания сталкивалась с утечкой кадров, которая могла повлиять на прогресс в разработках.