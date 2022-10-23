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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2026 году Саудовская Аравия намеревается наладить выпуск и экспорт более 150 тысяч электромобилей в год
Чтобы слезть с нефтяной иглы.
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Поскольку арабские инвесторы на ранней стадии вложились в капитал молодого производителя электромобилей Lucid Motors, то теперь им принадлежит 61% его акций. Данную возможность власти Саудовской Аравии, по словам Electrek, собираются использовать не только для закупки от 50 до 100 тысяч электромобилей данной марки до конца текущего десятилетия, но и организации локальной сборки машин на электротяге в своей стране. Как утверждается, в мае началось строительство предприятия по сборке электромобилей Lucid в Саудовской Аравии.

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Источник изображения: Lucid Motors

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Правительственная программа предполагает, что к 2026 году Королевство сможет наладить выпуск и экспорт более чем 150 тысяч электромобилей в год. Помимо прочего, это позволит Саудовской Аравии к концу десятилетия увеличить долю не связанных с нефтью доходов в ВВП с нынешних 16% до 50%. Страна располагает 17% разведанных мировых запасов нефти, поэтому влияние данного фактора на национальную экономику очень велико. Власти стремятся снизить его к концу десятилетия, и выпуск электромобилей станет одним из факторов, способствующих этому.

#электромобили #lucid #саудовская аравия
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ахахаxа
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