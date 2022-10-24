Многие владельцы смартфонов после нескольких лет использования кладут гаджет на полку или отдают детям. Но бывает и так, что мобильные телефоны попадают на вторичный рынок. Цены там ниже, чем стоят новые аппараты в рознице, но стоит учитывать, что за годы использования устройство могло изрядно исчерпать запас прочности. Например, может прийти в негодность аккумулятор, а в результате чего новому владельцу подобного смартфона придётся вкладывать деньги в ремонт. Может показаться, что альтернатив нет, вот только это не так, ведь Cubot объявила о запуске двух телефонов, способных справляться с любыми современными задачами. Ну а стоимость стартует с 79.99 доллара.
Note 30 может стать одним из самых востребованных продуктов у тех, кому требуется бюджетный аппарат с максимальным количеством функций. Давайте изучим, что нам предлагает новинка. Прежде всего стоит отметить довольно большой экран размером 6.517 дюйма с разрешением HD+. Он обладает неплохим запасом яркости и имеет сочную палитру, чем способен приятно удивить тех, кто ожидал увидеть бюджетный дисплей. 8-ядерный процессор позволит решать самые современные задачи, включая запуск приложений и требовательных игр. Разработчик установил 4 Гб оперативной памяти и накопитель на 64 Гб, а значит владелец Note 30 вправе рассчитывать на быстрый доступ к установленному ПО, ведь думать о переполнении буфера памяти не придётся. Для любителей превращать свой телефон в мультимедийный центр, доступны дополнительные карты памяти до 256 Гб, что значительно увеличивает возможности гаджета. Основная камера на 20 Мп не создана бить рекорды, но довольно неплохо справляется со своими задачами. Снимки получаются чёткими и сочными, даже если вы решите запечатлеть движущийся объект. Встроенный аккумулятор на 4000 мАч гарантирует работу на протяжение всего светового дня, операционная система Android 12 обещает высокую безопасность и доступ к новыми функциям. При желании смартфон можно использовать для навигации, поскольку внутри есть все популярные спутниковые системы: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.
Pocket 3 опровергает всё, что вы знали о компактных смартфонах. Дело в тому, что большинство подобных аппаратов имеют крайне примитивные характеристики, тогда как здесь можно найти мощный 8-ядерный процессор Helio G85. Вместе с 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 Гб он способен решать даже самые сложные задачи, ну а в играх и вовсе проблем не будет. Учтите, что мы говорим о телефоне с дисплеем на 4.5 дюйма. В последние годы всё меньше компаний экспериментируют на этом направлении, а у Cubot получился настоящий хит. За счёт компактного размера вы можете положить его в небольшой карман или крошечную дамскую сумочку, а сам он легко заменит вам все остальные гаджеты и аксессуары вместе взятые. Например, благодаря функции NFC он может выполнять роль пластиковой карты, а аккумулятор на 3000 мАч и вовсе делает из Pocket 3 долгожителя. Смартфон работает на Android 12, а производитель установил все современные беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth и многие другие. Нет проблем и с навигацией, ведь здесь полный перечень популярных систем, а сам аппарат выглядит намного дороже своей цены.
Оба телефона поступят в продажу уже 1 ноября и будут продаваться с большой скидкой. К примеру, купить Note 30 вы сможете за 79.99 доллара, тогда как за Pocket 3 попросят 99.99 доллара. Уже сегодня вы можете добавить новинки в свою корзину на AliExpress, а после прихода автоматического уведомления провести оплату. Торопитесь, предложение не будет вечным, а купить действительно мощный аппарат по такой низкой цене практически невозможно. Если у вас ещё остались вопросы, переходите на официальную страницу производителя по ссылке.